加元兌突尼斯第納爾匯率歷史紀錄

今日，加元兌突尼斯第納爾的匯率目前為2.244，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.732%。

在過去一星期，加元兌突尼斯第納爾的匯率波動，在21-07-2024高見2.263，並在25-07-2024低見2.242。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.229%。