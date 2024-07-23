加元兌斯威士蘭里蘭吉尼匯率歷史紀錄

今日，加元兌斯威士蘭里蘭吉尼的匯率目前為13.216，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.737%。

在過去一星期，加元兌斯威士蘭里蘭吉尼的匯率波動，在23-07-2024高見13.406，並在26-07-2024低見13.201。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.445%。