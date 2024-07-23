加元兌斯威士蘭里蘭吉尼歷史匯率
歡迎查看加元兌斯威士蘭里蘭吉尼歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由27-07-2019至27-07-2024）的加元（CAD）兌斯威士蘭里蘭吉尼（SZL）的歷史匯率走勢。
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加元兌斯威士蘭里蘭吉尼匯率歷史紀錄
今日，加元兌斯威士蘭里蘭吉尼的匯率目前為13.216，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.737%。在過去一星期，加元兌斯威士蘭里蘭吉尼的匯率波動，在23-07-2024高見13.406，並在26-07-2024低見13.201。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.445%。
如何將加元兌換成斯威士蘭里蘭吉尼
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇CAD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇SZL你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前CAD兌SZL的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。