加元兌毛里求斯盧比匯率歷史紀錄

今日，加元兌毛里求斯盧比的匯率目前為33.806，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.675%。

在過去一星期，加元兌毛里求斯盧比的匯率波動，在22-07-2024高見34.088，並在24-07-2024低見33.762。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.346%。