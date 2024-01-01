加元兌毛里塔尼亞烏吉亞匯率歷史紀錄

今日，加元兌毛里塔尼亞烏吉亞的匯率目前為28.636，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.671%。

在過去一星期，加元兌毛里塔尼亞烏吉亞的匯率波動，在22-07-2024高見28.873，並在25-07-2024低見28.598。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.190%。