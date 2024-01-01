加元兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，加元兌蒙古圖格里克的匯率目前為2,443.380，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.776%。

在過去一星期，加元兌蒙古圖格里克的匯率波動，在22-07-2024高見2,466.260，並在25-07-2024低見2,440.890。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.366%。