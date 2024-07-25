加元兌馬達加斯加阿里亞里匯率歷史紀錄

今日，加元兌馬達加斯加阿里亞里的匯率目前為3,259.650，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.363%。

在過去一星期，加元兌馬達加斯加阿里亞里的匯率波動，在25-07-2024高見3,288.560，並在25-07-2024低見3,256.540。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.872%。