加元兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，加元兌幾內亞法郎的匯率目前為6,199.180，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.133%。

在過去一星期，加元兌幾內亞法郎的匯率波動，在22-07-2024高見6,280.750，並在25-07-2024低見6,194.600。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.628%。