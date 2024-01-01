澳元兌塔吉克斯坦索莫尼匯率歷史紀錄

今日，澳元兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率目前為6.988，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.064%。

在過去一星期，澳元兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率波動，在21-07-2024高見7.151，並在25-07-2024低見6.951。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.284%。