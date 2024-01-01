澳元兌斯威士蘭里蘭吉尼匯率歷史紀錄

今日，澳元兌斯威士蘭里蘭吉尼的匯率目前為11.972，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.025%。

在過去一星期，澳元兌斯威士蘭里蘭吉尼的匯率波動，在21-07-2024高見12.245，並在26-07-2024低見11.962。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.388%。