澳元兌盧旺達法郎匯率歷史紀錄

今日，澳元兌盧旺達法郎的匯率目前為860.492，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.122%。

在過去一星期，澳元兌盧旺達法郎的匯率波動，在21-07-2024高見881.051，並在25-07-2024低見857.805。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.339%。