澳元兌尼加拉瓜科多巴匯率歷史紀錄

今日，澳元兌尼加拉瓜科多巴的匯率目前為24.133，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.986%。

在過去一星期，澳元兌尼加拉瓜科多巴的匯率波動，在21-07-2024高見24.708，並在25-07-2024低見24.014。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.356%。