澳元兌老撾基普匯率歷史紀錄

今日，澳元兌老撾基普的匯率目前為14,519.400，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.990%。

在過去一星期，澳元兌老撾基普的匯率波動，在21-07-2024高見14,846.300，並在25-07-2024低見14,454.600。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.303%。