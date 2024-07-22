澳元兌多明尼加比索匯率歷史紀錄

今日，澳元兌多明尼加比索的匯率目前為38.796，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.891%。

在過去一星期，澳元兌多明尼加比索的匯率波動，在22-07-2024高見39.637，並在25-07-2024低見38.599。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.294%。