澳元兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，澳元兌安哥拉寬紮的匯率目前為580.332，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.093%。

在過去一星期，澳元兌安哥拉寬紮的匯率波動，在21-07-2024高見593.125，並在25-07-2024低見577.440。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.794%。