阿爾巴尼亞列克兌尼日利亞奈拉匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌尼日利亞奈拉的匯率目前為17.439，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.686%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌尼日利亞奈拉的匯率波動，在22-07-2024高見17.755，並在25-07-2024低見17.101。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.973%。