阿爾巴尼亞列克兌冰島克朗匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌冰島克朗的匯率目前為1.494，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.115%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌冰島克朗的匯率波動，在22-07-2024高見1.497，並在26-07-2024低見1.488。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.284%。