阿爾巴尼亞列克兌白俄羅斯盧布匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌白俄羅斯盧布的匯率目前為0.035，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.293%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌白俄羅斯盧布的匯率波動，在21-07-2024高見0.036，並在24-07-2024低見0.035。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.300%。