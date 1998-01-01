阿爾巴尼亞列克兌孟加拉塔卡匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌孟加拉塔卡的匯率目前為1.270，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.284%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌孟加拉塔卡的匯率波動，在21-07-2024高見1.276，並在23-07-2024低見1.267。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.270%。