100 阿聯酋迪拉姆兌巴拉圭瓜拉尼

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2,064.80002,064.8000
2,051.51002,032.5200
一般2,055.42202,048.9658
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AED兌PYG的統計資料

在過去30日，AED兌PYG的匯率高見2,064.8000，低見2,051.5100，平均匯率則為2,055.4220。AED兌PYG的波動率為0.43。

在過去90日，AED兌PYG的匯率高見2,064.8000，低見2,032.5200，平均匯率則為2,048.9658. AED兌PYG的波動率為1.31。

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 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.724278.520.9210.77758.4371.38418.461
1 INR0.01213.3270.0110.0090.6980.0170.22
1 PKR0.0040.30110.0030.0030.210.0050.066
1 EUR1.08690.891302.36110.84463.441.50220.041

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阿聯酋迪拉姆巴拉圭瓜拉尼兌換率
1 AED2,061.26000 PYG
5 AED10,306.30000 PYG
10 AED20,612.60000 PYG
20 AED41,225.20000 PYG
50 AED103,063.00000 PYG
100 AED206,126.00000 PYG
250 AED515,315.00000 PYG
500 AED1,030,630.00000 PYG
1000 AED2,061,260.00000 PYG
2000 AED4,122,520.00000 PYG
5000 AED10,306,300.00000 PYG
10000 AED20,612,600.00000 PYG
巴拉圭瓜拉尼阿聯酋迪拉姆兌換率
1 PYG0.00049 AED
5 PYG0.00243 AED
10 PYG0.00485 AED
20 PYG0.00970 AED
50 PYG0.02426 AED
100 PYG0.04851 AED
250 PYG0.12129 AED
500 PYG0.24257 AED
1000 PYG0.48514 AED
2000 PYG0.97028 AED
5000 PYG2.42571 AED
10000 PYG4.85141 AED