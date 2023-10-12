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1GBP1.1564711.21795101.4491.667191.928971.1059921.9032
1USD0.949550.821052183.2951.368851.583780.9080517.9837
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瑞典克朗/丹麦克朗汇率
1 SEK0.64451 DKK
5 SEK3.22255 DKK
10 SEK6.44510 DKK
20 SEK12.89020 DKK
50 SEK32.22550 DKK
100 SEK64.45100 DKK
250 SEK161.12750 DKK
500 SEK322.25500 DKK
1000 SEK644.51000 DKK
2000 SEK1289.02000 DKK
5000 SEK3222.55000 DKK
10000 SEK6445.10000 DKK
丹麦克朗/瑞典克朗汇率
1 DKK1.55157 SEK
5 DKK7.75785 SEK
10 DKK15.51570 SEK
20 DKK31.03140 SEK
50 DKK77.57850 SEK
100 DKK155.15700 SEK
250 DKK387.89250 SEK
500 DKK775.78500 SEK
1000 DKK1551.57000 SEK
2000 DKK3103.14000 SEK
5000 DKK7757.85000 SEK
10000 DKK15515.70000 SEK