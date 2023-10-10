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1GBP1.1572711.22195101.7231.663381.910491.107822.3524
1USD0.947050.818364183.24631.361251.563480.9065518.2924
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如何将欧元兑换成至加拿大元

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欧元/加元汇率
1 EUR1.43734 CAD
5 EUR7.18670 CAD
10 EUR14.37340 CAD
20 EUR28.74680 CAD
50 EUR71.86700 CAD
100 EUR143.73400 CAD
250 EUR359.33500 CAD
500 EUR718.67000 CAD
1000 EUR1437.34000 CAD
2000 EUR2874.68000 CAD
5000 EUR7186.70000 CAD
10000 EUR14373.40000 CAD
加元/欧元汇率
1 CAD0.69573 EUR
5 CAD3.47864 EUR
10 CAD6.95728 EUR
20 CAD13.91456 EUR
50 CAD34.78640 EUR
100 CAD69.57280 EUR
250 CAD173.93200 EUR
500 CAD347.86400 EUR
1000 CAD695.72800 EUR
2000 CAD1391.45600 EUR
5000 CAD3478.64000 EUR
10000 CAD6957.28000 EUR