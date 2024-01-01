100 博茨瓦纳普拉兑菲律宾比索

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博茨瓦纳普拉/菲律宾比索汇率
1 BWP4.13030 PHP
5 BWP20.65150 PHP
10 BWP41.30300 PHP
20 BWP82.60600 PHP
50 BWP206.51500 PHP
100 BWP413.03000 PHP
250 BWP1,032.57500 PHP
500 BWP2,065.15000 PHP
1000 BWP4,130.30000 PHP
2000 BWP8,260.60000 PHP
5000 BWP20,651.50000 PHP
10000 BWP41,303.00000 PHP
菲律宾比索/博茨瓦纳普拉汇率
1 PHP0.24211 BWP
5 PHP1.21057 BWP
10 PHP2.42113 BWP
20 PHP4.84226 BWP
50 PHP12.10565 BWP
100 PHP24.21130 BWP
250 PHP60.52825 BWP
500 PHP121.05650 BWP
1000 PHP242.11300 BWP
2000 PHP484.22600 BWP
5000 PHP1,210.56500 BWP
10000 PHP2,421.13000 BWP