博茨瓦纳普拉兑阿根廷比索

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1 BWP兑ARS过去 30 天过去 90 天
69.318269.3182
67.692364.9231
一般68.545466.9736
更改2.40%6.77%
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1 BWP 兑 ARS 统计信息

过去 30 天，BWP 兑 ARS 的表现如下：30 天高点为 69.3182，30 天低点为 67.6923。这意味着 30 天平均值为 68.5454。BWP 兑 ARS 的变化为 2.40。

过去 90 天，BWP 兑 ARS 的表现如下：90 天高点为 69.3182，90 天低点为 64.9231。这意味着 90 天平均值为 66.9736。BWP 兑 ARS 的变化为 6.77。

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博茨瓦纳普拉/阿根廷比索汇率
1 BWP69.31820 ARS
5 BWP346.59100 ARS
10 BWP693.18200 ARS
20 BWP1,386.36400 ARS
50 BWP3,465.91000 ARS
100 BWP6,931.82000 ARS
250 BWP17,329.55000 ARS
500 BWP34,659.10000 ARS
1000 BWP69,318.20000 ARS
2000 BWP138,636.40000 ARS
5000 BWP346,591.00000 ARS
10000 BWP693,182.00000 ARS
阿根廷比索/博茨瓦纳普拉汇率
1 ARS0.01443 BWP
5 ARS0.07213 BWP
10 ARS0.14426 BWP
20 ARS0.28852 BWP
50 ARS0.72131 BWP
100 ARS1.44262 BWP
250 ARS3.60655 BWP
500 ARS7.21310 BWP
1000 ARS14.42620 BWP
2000 ARS28.85240 BWP
5000 ARS72.13100 BWP
10000 ARS144.26200 BWP