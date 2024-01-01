10,000 博茨瓦纳普拉兑阿根廷比索

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博茨瓦纳普拉/阿根廷比索汇率
1 BWP62.79440 ARS
5 BWP313.97200 ARS
10 BWP627.94400 ARS
20 BWP1,255.88800 ARS
50 BWP3,139.72000 ARS
100 BWP6,279.44000 ARS
250 BWP15,698.60000 ARS
500 BWP31,397.20000 ARS
1000 BWP62,794.40000 ARS
2000 BWP125,588.80000 ARS
5000 BWP313,972.00000 ARS
10000 BWP627,944.00000 ARS
阿根廷比索/博茨瓦纳普拉汇率
1 ARS0.01593 BWP
5 ARS0.07963 BWP
10 ARS0.15925 BWP
20 ARS0.31850 BWP
50 ARS0.79625 BWP
100 ARS1.59250 BWP
250 ARS3.98125 BWP
500 ARS7.96250 BWP
1000 ARS15.92500 BWP
2000 ARS31.85000 BWP
5000 ARS79.62500 BWP
10000 ARS159.25000 BWP