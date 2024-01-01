巴哈马元兑瑞典克朗

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1 BSD兑SEK过去 30 天过去 90 天
10.839210.8473
10.469610.3848
一般10.649310.6031
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1 BSD 兑 SEK 统计信息

过去 30 天，BSD 兑 SEK 的表现如下：30 天高点为 10.8392，30 天低点为 10.4696。这意味着 30 天平均值为 10.6493。BSD 兑 SEK 的变化为 -0.78。

过去 90 天，BSD 兑 SEK 的表现如下：90 天高点为 10.8473，90 天低点为 10.3848。这意味着 90 天平均值为 10.6031。BSD 兑 SEK 的变化为 -3.44。

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1 USD11.53183.9581.3741.6671.32718.3990.788
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巴哈马元/瑞典克朗汇率
1 BSD10.46960 SEK
5 BSD52.34800 SEK
10 BSD104.69600 SEK
20 BSD209.39200 SEK
50 BSD523.48000 SEK
100 BSD1,046.96000 SEK
250 BSD2,617.40000 SEK
500 BSD5,234.80000 SEK
1000 BSD10,469.60000 SEK
2000 BSD20,939.20000 SEK
5000 BSD52,348.00000 SEK
10000 BSD104,696.00000 SEK
瑞典克朗/巴哈马元汇率
1 SEK0.09551 BSD
5 SEK0.47757 BSD
10 SEK0.95515 BSD
20 SEK1.91029 BSD
50 SEK4.77573 BSD
100 SEK9.55146 BSD
250 SEK23.87865 BSD
500 SEK47.75730 BSD
1000 SEK95.51460 BSD
2000 SEK191.02920 BSD
5000 SEK477.57300 BSD
10000 SEK955.14600 BSD