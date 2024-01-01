100 ZMW'den Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile ZMW → SHP çevirin

100 zmw
3,01 shp

1,000ZK ZMW = 0,03014£ SHP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → SHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03220,0327
Düşük0,02920,0289
Ortalama0,03030,0303
Değişim-6.28%2.14%
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1 ZMW → SHP istatistikleri

ZMW → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0322, en düşük 0,0292 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0303 oldu. ZMW → SHP kurundaki değişiklik -6.28 değerindeydi.

ZMW → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0327, en düşük 0,0289 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0303 oldu. ZMW → SHP kurundaki değişiklik 2.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Saint Helena Poundu
1 ZMW0,03014 SHP
5 ZMW0,15071 SHP
10 ZMW0,30143 SHP
20 ZMW0,60286 SHP
50 ZMW1,50714 SHP
100 ZMW3,01428 SHP
250 ZMW7,53570 SHP
500 ZMW15,07140 SHP
1000 ZMW30,14280 SHP
2000 ZMW60,28560 SHP
5000 ZMW150,71400 SHP
10000 ZMW301,42800 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / ZMW
1 SHP33,17550 ZMW
5 SHP165,87750 ZMW
10 SHP331,75500 ZMW
20 SHP663,51000 ZMW
50 SHP1.658,77500 ZMW
100 SHP3.317,55000 ZMW
250 SHP8.293,87500 ZMW
500 SHP16.587,75000 ZMW
1000 SHP33.175,50000 ZMW
2000 SHP66.351,00000 ZMW
5000 SHP165.877,50000 ZMW
10000 SHP331.755,00000 ZMW