100 ZMW'den Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile ZMW → NOK çevirin

100 zmw
42,26 nok

1,000ZK ZMW = 0,4226kr NOK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → NOK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,43360,4412
Düşük0,40930,3879
Ortalama0,42240,4137
Değişim-2.53%5.09%
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1 ZMW → NOK istatistikleri

ZMW → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4336, en düşük 0,4093 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4224 oldu. ZMW → NOK kurundaki değişiklik -2.53 değerindeydi.

ZMW → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4412, en düşük 0,3879 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4137 oldu. ZMW → NOK kurundaki değişiklik 5.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Norveç Kronu
1 ZMW0,42264 NOK
5 ZMW2,11321 NOK
10 ZMW4,22642 NOK
20 ZMW8,45284 NOK
50 ZMW21,13210 NOK
100 ZMW42,26420 NOK
250 ZMW105,66050 NOK
500 ZMW211,32100 NOK
1000 ZMW422,64200 NOK
2000 ZMW845,28400 NOK
5000 ZMW2.113,21000 NOK
10000 ZMW4.226,42000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / ZMW
1 NOK2,36607 ZMW
5 NOK11,83035 ZMW
10 NOK23,66070 ZMW
20 NOK47,32140 ZMW
50 NOK118,30350 ZMW
100 NOK236,60700 ZMW
250 NOK591,51750 ZMW
500 NOK1.183,03500 ZMW
1000 NOK2.366,07000 ZMW
2000 NOK4.732,14000 ZMW
5000 NOK11.830,35000 ZMW
10000 NOK23.660,70000 ZMW