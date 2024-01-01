50 ZMW'den Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile ZMW → COP çevirin

50 zmw
7.985,65 cop

1,000ZK ZMW = 159,7$ COP

20:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → COP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek167,9060171,5210
Düşük152,6650141,9610
Ortalama157,1554154,1996
Değişim-4.88%10.34%
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1 ZMW → COP istatistikleri

ZMW → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 167,9060, en düşük 152,6650 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 157,1554 oldu. ZMW → COP kurundaki değişiklik -4.88 değerindeydi.

ZMW → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 171,5210, en düşük 141,9610 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 154,1996 oldu. ZMW → COP kurundaki değişiklik 10.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

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ZMW'den Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

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ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Çevrim kurları ZMW / Kolombiya Pesosu
1 ZMW159,71300 COP
5 ZMW798,56500 COP
10 ZMW1.597,13000 COP
20 ZMW3.194,26000 COP
50 ZMW7.985,65000 COP
100 ZMW15.971,30000 COP
250 ZMW39.928,25000 COP
500 ZMW79.856,50000 COP
1000 ZMW159.713,00000 COP
2000 ZMW319.426,00000 COP
5000 ZMW798.565,00000 COP
10000 ZMW1.597.130,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / ZMW
1 COP0,00626 ZMW
5 COP0,03131 ZMW
10 COP0,06261 ZMW
20 COP0,12522 ZMW
50 COP0,31306 ZMW
100 COP0,62612 ZMW
250 COP1,56531 ZMW
500 COP3,13061 ZMW
1000 COP6,26123 ZMW
2000 COP12,52246 ZMW
5000 COP31,30615 ZMW
10000 COP62,61230 ZMW