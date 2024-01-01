250 ZMW'den Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile ZMW → BTN çevirin

250 zmw
807,85 btn

1,000ZK ZMW = 3,231Nu. BTN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → BTN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,42383,4530
Düşük3,16523,0486
Ortalama3,26323,2230
Değişim-5.62%4.73%
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1 ZMW → BTN istatistikleri

ZMW → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,4238, en düşük 3,1652 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,2632 oldu. ZMW → BTN kurundaki değişiklik -5.62 değerindeydi.

ZMW → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,4530, en düşük 3,0486 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,2230 oldu. ZMW → BTN kurundaki değişiklik 4.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Bhutan Ngultrumu
1 ZMW3,23141 BTN
5 ZMW16,15705 BTN
10 ZMW32,31410 BTN
20 ZMW64,62820 BTN
50 ZMW161,57050 BTN
100 ZMW323,14100 BTN
250 ZMW807,85250 BTN
500 ZMW1.615,70500 BTN
1000 ZMW3.231,41000 BTN
2000 ZMW6.462,82000 BTN
5000 ZMW16.157,05000 BTN
10000 ZMW32.314,10000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / ZMW
1 BTN0,30946 ZMW
5 BTN1,54731 ZMW
10 BTN3,09462 ZMW
20 BTN6,18924 ZMW
50 BTN15,47310 ZMW
100 BTN30,94620 ZMW
250 BTN77,36550 ZMW
500 BTN154,73100 ZMW
1000 BTN309,46200 ZMW
2000 BTN618,92400 ZMW
5000 BTN1.547,31000 ZMW
10000 BTN3.094,62000 ZMW