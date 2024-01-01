5.000 Güney Afrika randından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile ZAR → UAH çevirin

5.000 zar
11.183,85 uah

1,000R ZAR = 2,237₴ UAH

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → UAH çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,26662,2666
Düşük2,20632,1090
Ortalama2,23992,1947
Değişim1.38%5.83%
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1 ZAR → UAH istatistikleri

ZAR → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2666, en düşük 2,2063 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,2399 oldu. ZAR → UAH kurundaki değişiklik 1.38 değerindeydi.

ZAR → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,2666, en düşük 2,1090 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1947 oldu. ZAR → UAH kurundaki değişiklik 5.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Ukrayna Grivnası
1 ZAR2,23677 UAH
5 ZAR11,18385 UAH
10 ZAR22,36770 UAH
20 ZAR44,73540 UAH
50 ZAR111,83850 UAH
100 ZAR223,67700 UAH
250 ZAR559,19250 UAH
500 ZAR1.118,38500 UAH
1000 ZAR2.236,77000 UAH
2000 ZAR4.473,54000 UAH
5000 ZAR11.183,85000 UAH
10000 ZAR22.367,70000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Güney Afrika Randı
1 UAH0,44707 ZAR
5 UAH2,23537 ZAR
10 UAH4,47073 ZAR
20 UAH8,94146 ZAR
50 UAH22,35365 ZAR
100 UAH44,70730 ZAR
250 UAH111,76825 ZAR
500 UAH223,53650 ZAR
1000 UAH447,07300 ZAR
2000 UAH894,14600 ZAR
5000 UAH2.235,36500 ZAR
10000 UAH4.470,73000 ZAR