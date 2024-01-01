20 Güney Afrika randından Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile ZAR → INR çevirin

20 zar
91,66 inr

1,000R ZAR = 4,583₹ INR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → INR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,65084,6524
Düşük4,54344,4011
Ortalama4,59254,5537
Değişim0.26%1.97%
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1 ZAR → INR istatistikleri

ZAR → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,6508, en düşük 4,5434 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,5925 oldu. ZAR → INR kurundaki değişiklik 0.26 değerindeydi.

ZAR → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,6524, en düşük 4,4011 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,5537 oldu. ZAR → INR kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Hindistan Rupisi
1 ZAR4,58296 INR
5 ZAR22,91480 INR
10 ZAR45,82960 INR
20 ZAR91,65920 INR
50 ZAR229,14800 INR
100 ZAR458,29600 INR
250 ZAR1.145,74000 INR
500 ZAR2.291,48000 INR
1000 ZAR4.582,96000 INR
2000 ZAR9.165,92000 INR
5000 ZAR22.914,80000 INR
10000 ZAR45.829,60000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Güney Afrika Randı
1 INR0,21820 ZAR
5 INR1,09100 ZAR
10 INR2,18200 ZAR
20 INR4,36400 ZAR
50 INR10,91000 ZAR
100 INR21,82000 ZAR
250 INR54,55000 ZAR
300 INR65,46000 ZAR
500 INR109,10000 ZAR
600 INR130,92000 ZAR
1000 INR218,20000 ZAR
2000 INR436,40000 ZAR
5000 INR1.091,00000 ZAR
10000 INR2.182,00000 ZAR
25000 INR5.455,00000 ZAR
50000 INR10.910,00000 ZAR
100000 INR21.820,00000 ZAR
1000000 INR218.200,00000 ZAR
1000000000 INR218.200.000,00000 ZAR