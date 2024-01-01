5.000 Güney Afrika randından Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile ZAR → INR çevirin
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|1 ZAR → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|4,6508
|4,6524
|Düşük
|4,5434
|4,4011
|Ortalama
|4,5925
|4,5537
|Değişim
|0.26%
|1.97%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ZAR → INR istatistikleri
ZAR → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,6508, en düşük 4,5434 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,5925 oldu. ZAR → INR kurundaki değişiklik 0.26 değerindeydi.
ZAR → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,6524, en düşük 4,4011 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,5537 oldu. ZAR → INR kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Afrika randından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
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|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Güney Afrika Randı
|1 INR
|0,21820 ZAR
|5 INR
|1,09100 ZAR
|10 INR
|2,18200 ZAR
|20 INR
|4,36400 ZAR
|50 INR
|10,91000 ZAR
|100 INR
|21,82000 ZAR
|250 INR
|54,55000 ZAR
|300 INR
|65,46000 ZAR
|500 INR
|109,10000 ZAR
|600 INR
|130,92000 ZAR
|1000 INR
|218,20000 ZAR
|2000 INR
|436,40000 ZAR
|5000 INR
|1.091,00000 ZAR
|10000 INR
|2.182,00000 ZAR
|25000 INR
|5.455,00000 ZAR
|50000 INR
|10.910,00000 ZAR
|100000 INR
|21.820,00000 ZAR
|1000000 INR
|218.200,00000 ZAR
|1000000000 INR
|218.200.000,00000 ZAR