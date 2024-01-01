5 Güney Afrika randından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile ZAR → CHF çevirin

5 zar
0,23 chf

1,000R ZAR = 0,04692SFr. CHF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → CHF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04980,0504
Düşük0,04690,0469
Ortalama0,04880,0489
Değişim-4.80%-3.96%
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1 ZAR → CHF istatistikleri

ZAR → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0498, en düşük 0,0469 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0488 oldu. ZAR → CHF kurundaki değişiklik -4.80 değerindeydi.

ZAR → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0504, en düşük 0,0469 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0489 oldu. ZAR → CHF kurundaki değişiklik -3.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / İsviçre Frangı
1 ZAR0,04692 CHF
5 ZAR0,23459 CHF
10 ZAR0,46918 CHF
20 ZAR0,93835 CHF
50 ZAR2,34588 CHF
100 ZAR4,69175 CHF
250 ZAR11,72938 CHF
500 ZAR23,45875 CHF
1000 ZAR46,91750 CHF
2000 ZAR93,83500 CHF
5000 ZAR234,58750 CHF
10000 ZAR469,17500 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Güney Afrika Randı
1 CHF21,31400 ZAR
5 CHF106,57000 ZAR
10 CHF213,14000 ZAR
20 CHF426,28000 ZAR
50 CHF1.065,70000 ZAR
100 CHF2.131,40000 ZAR
250 CHF5.328,50000 ZAR
500 CHF10.657,00000 ZAR
1000 CHF21.314,00000 ZAR
2000 CHF42.628,00000 ZAR
5000 CHF106.570,00000 ZAR
10000 CHF213.140,00000 ZAR