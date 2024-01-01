ZAR - CHF Döviz Kuru Tablosu

Güney Afrika randı, Güney Afrika'nın para birimidir. Simgesi 'R' olup para birimi kodu Felemenkçe 'Zuid-Afrikaanse rand' sözcüklerinin baş harflerinden gelen ZAR'dır. Rand itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. Güney Afrika randı, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. Rand dünyanın en çok işlem gören 18. para... ZAR hakkında daha fazla bilgi edinin

İsviçre frangı

İsviçre frangı

İsviçre frangı, İsviçre'nin para birimidir. İsviçre frangı popüler olarak euro ile takas edilir. Frank "Fr" veya "SFr" veya "FS" şeklinde gösterilir ve para birimi kodu CHF'dir. İsviçre frangı itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İsviçre frangı Almanya'da 'franken', Fransızca ve Romanşça'da 'franc' ve İtalyanca'da franco olarak...



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