ZAR - MXN Döviz Kuru Tablosu

Güney Afrika randı, Güney Afrika'nın para birimidir. Simgesi 'R' olup para birimi kodu Felemenkçe 'Zuid-Afrikaanse rand' sözcüklerinin baş harflerinden gelen ZAR'dır. Rand itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. Güney Afrika randı, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. Rand dünyanın en çok işlem gören 18. para... ZAR hakkında daha fazla bilgi edinin

Meksika pesosu

Meksika pesosu

Meksika pesosu, Meksika'nın para birimidir. Para birimi kodu MXM olup simgesi $ şeklindedir. $ simgesini kullanan diğer para birimlerinden ayırt edilmesi adına bazen M$, MX$ veya MEX$ şeklinde yazılabilir. MXP olan önceki simge MXM olarak değiştirilmiştir. Pesonun dönüşüm katsayısı altı basamaktır ve itibari bir para birimidir. Peso, popüler olarak ABD...



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