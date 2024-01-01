ZAR - AUD Döviz Kuru Tablosu

Güney Afrika randı, Güney Afrika'nın para birimidir. Simgesi 'R' olup para birimi kodu Felemenkçe 'Zuid-Afrikaanse rand' sözcüklerinin baş harflerinden gelen ZAR'dır. Rand itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. Güney Afrika randı, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. Rand dünyanın en çok işlem gören 18. para... ZAR hakkında daha fazla bilgi edinin

Avustralya doları

Avustralya doları

Avustralya doları, Avustralya Milletler Topluluğu ve bağımsız adalarının para birimidir. Para birimi kodu AUD'dir. Dolar ile simgelenir ama diğer dolar bazlı para birimlerinden ayırt edilebilmesi için A$ veya AU$ şeklinde yazılabilir. AUD küresel piyasalarda en çok İngiliz sterlini ile takas edilir ve bir itibari para birimidir. Avustralya doları dünya'da ABD...



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