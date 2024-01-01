20 Güney Afrika randından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → AUD çevirin

20 zar
1,68 aud

1,000R ZAR = 0,08399A$ AUD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → AUD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08420,0842
Düşük0,08120,0791
Ortalama0,08240,0820
Değişim3.16%2.92%
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1 ZAR → AUD istatistikleri

ZAR → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0842, en düşük 0,0812 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0824 oldu. ZAR → AUD kurundaki değişiklik 3.16 değerindeydi.

ZAR → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0842, en düşük 0,0791 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0820 oldu. ZAR → AUD kurundaki değişiklik 2.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Avustralya Doları
1 ZAR0,08399 AUD
5 ZAR0,41994 AUD
10 ZAR0,83988 AUD
20 ZAR1,67976 AUD
50 ZAR4,19940 AUD
100 ZAR8,39879 AUD
250 ZAR20,99698 AUD
500 ZAR41,99395 AUD
1000 ZAR83,98790 AUD
2000 ZAR167,97580 AUD
5000 ZAR419,93950 AUD
10000 ZAR839,87900 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Güney Afrika Randı
1 AUD11,90650 ZAR
5 AUD59,53250 ZAR
10 AUD119,06500 ZAR
20 AUD238,13000 ZAR
50 AUD595,32500 ZAR
100 AUD1.190,65000 ZAR
250 AUD2.976,62500 ZAR
500 AUD5.953,25000 ZAR
1000 AUD11.906,50000 ZAR
2000 AUD23.813,00000 ZAR
5000 AUD59.532,50000 ZAR
10000 AUD119.065,00000 ZAR