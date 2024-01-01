İsviçre frangından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile XPF → VND çevirin

1.000 xpf
229.541 vnd

1,000₣ XPF = 229,5₫ VND

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → VND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek232,1200232,1200
Düşük228,8960228,2590
Ortalama230,5401230,1659
Değişim0.17%0.45%
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1 XPF → VND istatistikleri

XPF → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 232,1200, en düşük 228,8960 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 230,5401 oldu. XPF → VND kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.

XPF → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 232,1200, en düşük 228,2590 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 230,1659 oldu. XPF → VND kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Vietnam Dongu
1 XPF229,54100 VND
5 XPF1.147,70500 VND
10 XPF2.295,41000 VND
20 XPF4.590,82000 VND
50 XPF11.477,05000 VND
100 XPF22.954,10000 VND
250 XPF57.385,25000 VND
500 XPF114.770,50000 VND
1000 XPF229.541,00000 VND
2000 XPF459.082,00000 VND
5000 XPF1.147.705,00000 VND
10000 XPF2.295.410,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / CFP Frangı
1000 VND4,35653 XPF
2000 VND8,71306 XPF
5000 VND21,78265 XPF
10000 VND43,56530 XPF
20000 VND87,13060 XPF
50000 VND217,82650 XPF
100000 VND435,65300 XPF
200000 VND871,30600 XPF
500000 VND2.178,26500 XPF
1000000 VND4.356,53000 XPF
2000000 VND8.713,06000 XPF
5000000 VND21.782,65000 XPF