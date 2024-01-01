5 İsviçre frangından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → TTD çevirin

5 xpf
0,31 ttd

1,000₣ XPF = 0,06149TT$ TTD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → TTD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06190,0619
Düşük0,06060,0602
Ortalama0,06150,0613
Değişim1.52%1.23%
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1 XPF → TTD istatistikleri

XPF → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0619, en düşük 0,0606 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0615 oldu. XPF → TTD kurundaki değişiklik 1.52 değerindeydi.

XPF → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0619, en düşük 0,0602 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0613 oldu. XPF → TTD kurundaki değişiklik 1.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Trinidad ve Tobago Doları
1 XPF0,06149 TTD
5 XPF0,30743 TTD
10 XPF0,61485 TTD
20 XPF1,22970 TTD
50 XPF3,07425 TTD
100 XPF6,14850 TTD
250 XPF15,37125 TTD
500 XPF30,74250 TTD
1000 XPF61,48500 TTD
2000 XPF122,97000 TTD
5000 XPF307,42500 TTD
10000 XPF614,85000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / CFP Frangı
1 TTD16,26410 XPF
5 TTD81,32050 XPF
10 TTD162,64100 XPF
20 TTD325,28200 XPF
50 TTD813,20500 XPF
100 TTD1.626,41000 XPF
250 TTD4.066,02500 XPF
500 TTD8.132,05000 XPF
1000 TTD16.264,10000 XPF
2000 TTD32.528,20000 XPF
5000 TTD81.320,50000 XPF
10000 TTD162.641,00000 XPF