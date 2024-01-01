250 İsviçre frangından Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile XPF → TOP çevirin

250 xpf
5,30 top

1,000₣ XPF = 0,02118T$ TOP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → TOP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02170,0217
Düşük0,02080,0207
Ortalama0,02130,0212
Değişim1.12%1.11%
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1 XPF → TOP istatistikleri

XPF → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0217, en düşük 0,0208 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0213 oldu. XPF → TOP kurundaki değişiklik 1.12 değerindeydi.

XPF → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0217, en düşük 0,0207 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0212 oldu. XPF → TOP kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Tonga Pa'angası
1 XPF0,02118 TOP
5 XPF0,10591 TOP
10 XPF0,21182 TOP
20 XPF0,42363 TOP
50 XPF1,05908 TOP
100 XPF2,11816 TOP
250 XPF5,29540 TOP
500 XPF10,59080 TOP
1000 XPF21,18160 TOP
2000 XPF42,36320 TOP
5000 XPF105,90800 TOP
10000 XPF211,81600 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / CFP Frangı
1 TOP47,21070 XPF
5 TOP236,05350 XPF
10 TOP472,10700 XPF
20 TOP944,21400 XPF
50 TOP2.360,53500 XPF
100 TOP4.721,07000 XPF
250 TOP11.802,67500 XPF
500 TOP23.605,35000 XPF
1000 TOP47.210,70000 XPF
2000 TOP94.421,40000 XPF
5000 TOP236.053,50000 XPF
10000 TOP472.107,00000 XPF