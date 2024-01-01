bin İsviçre frangından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile XPF → PEN çevirin

1.000 xpf
34,06 pen

1,000₣ XPF = 0,03406S/. PEN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → PEN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03430,0346
Düşük0,03380,0332
Ortalama0,03410,0340
Değişim-0.41%1.74%
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1 XPF → PEN istatistikleri

XPF → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0343, en düşük 0,0338 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0341 oldu. XPF → PEN kurundaki değişiklik -0.41 değerindeydi.

XPF → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0346, en düşük 0,0332 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0340 oldu. XPF → PEN kurundaki değişiklik 1.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Peru Nuevo Solü
1 XPF0,03406 PEN
5 XPF0,17032 PEN
10 XPF0,34064 PEN
20 XPF0,68127 PEN
50 XPF1,70319 PEN
100 XPF3,40637 PEN
250 XPF8,51593 PEN
500 XPF17,03185 PEN
1000 XPF34,06370 PEN
2000 XPF68,12740 PEN
5000 XPF170,31850 PEN
10000 XPF340,63700 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / CFP Frangı
1 PEN29,35670 XPF
5 PEN146,78350 XPF
10 PEN293,56700 XPF
20 PEN587,13400 XPF
50 PEN1.467,83500 XPF
100 PEN2.935,67000 XPF
250 PEN7.339,17500 XPF
500 PEN14.678,35000 XPF
1000 PEN29.356,70000 XPF
2000 PEN58.713,40000 XPF
5000 PEN146.783,50000 XPF
10000 PEN293.567,00000 XPF