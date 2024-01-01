10 bin İsviçre frangından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile XPF → GHS çevirin

10.000 xpf
1.360,71 ghs

1,000₣ XPF = 0,1361GH¢ GHS

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → GHS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13610,1361
Düşük0,13160,1202
Ortalama0,13400,1293
Değişim3.39%13.18%
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1 XPF → GHS istatistikleri

XPF → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1361, en düşük 0,1316 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1340 oldu. XPF → GHS kurundaki değişiklik 3.39 değerindeydi.

XPF → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1361, en düşük 0,1202 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1293 oldu. XPF → GHS kurundaki değişiklik 13.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Gana Sedisi
1 XPF0,13607 GHS
5 XPF0,68036 GHS
10 XPF1,36071 GHS
20 XPF2,72142 GHS
50 XPF6,80355 GHS
100 XPF13,60710 GHS
250 XPF34,01775 GHS
500 XPF68,03550 GHS
1000 XPF136,07100 GHS
2000 XPF272,14200 GHS
5000 XPF680,35500 GHS
10000 XPF1.360,71000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / CFP Frangı
1 GHS7,34910 XPF
5 GHS36,74550 XPF
10 GHS73,49100 XPF
20 GHS146,98200 XPF
50 GHS367,45500 XPF
100 GHS734,91000 XPF
250 GHS1.837,27500 XPF
500 GHS3.674,55000 XPF
1000 GHS7.349,10000 XPF
2000 GHS14.698,20000 XPF
5000 GHS36.745,50000 XPF
10000 GHS73.491,00000 XPF