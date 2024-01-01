1 İsviçre frangından Belize dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → BZD çevirin

1 xpf
0,02 bzd

1,000₣ XPF = 0,01820BZ$ BZD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → BZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → BZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01830,0183
Düşük0,01800,0179
Ortalama0,01820,0181
Değişim1.11%1.22%
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1 XPF → BZD istatistikleri

XPF → BZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0183, en düşük 0,0180 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0182 oldu. XPF → BZD kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.

XPF → BZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0183, en düşük 0,0179 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0181 oldu. XPF → BZD kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Belize Doları
1 XPF0,01820 BZD
5 XPF0,09102 BZD
10 XPF0,18204 BZD
20 XPF0,36407 BZD
50 XPF0,91018 BZD
100 XPF1,82035 BZD
250 XPF4,55088 BZD
500 XPF9,10175 BZD
1000 XPF18,20350 BZD
2000 XPF36,40700 BZD
5000 XPF91,01750 BZD
10000 XPF182,03500 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / CFP Frangı
1 BZD54,93450 XPF
5 BZD274,67250 XPF
10 BZD549,34500 XPF
20 BZD1.098,69000 XPF
50 BZD2.746,72500 XPF
100 BZD5.493,45000 XPF
250 BZD13.733,62500 XPF
500 BZD27.467,25000 XPF
1000 BZD54.934,50000 XPF
2000 BZD109.869,00000 XPF
5000 BZD274.672,50000 XPF
10000 BZD549.345,00000 XPF