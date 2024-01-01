5.000 İsviçre frangından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile XPF → AWG çevirin

5.000 xpf
81,46 awg

1,000₣ XPF = 0,01629ƒ AWG

20:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → AWG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01640,0164
Düşük0,01610,0161
Ortalama0,01630,0162
Değişim1.10%1.22%
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1 XPF → AWG istatistikleri

XPF → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0164, en düşük 0,0161 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0163 oldu. XPF → AWG kurundaki değişiklik 1.10 değerindeydi.

XPF → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0164, en düşük 0,0161 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0162 oldu. XPF → AWG kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2710,91783,7870,7811,5351,387
1 SGD0,754113,7720,69163,1570,5891,1571,045
1 ZAR0,0550,07310,054,5860,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,932191,4070,8521,6741,513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Aruba Florini
1 XPF0,01629 AWG
5 XPF0,08146 AWG
10 XPF0,16291 AWG
20 XPF0,32583 AWG
50 XPF0,81457 AWG
100 XPF1,62914 AWG
250 XPF4,07285 AWG
500 XPF8,14570 AWG
1000 XPF16,29140 AWG
2000 XPF32,58280 AWG
5000 XPF81,45700 AWG
10000 XPF162,91400 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / CFP Frangı
1 AWG61,38210 XPF
5 AWG306,91050 XPF
10 AWG613,82100 XPF
20 AWG1.227,64200 XPF
50 AWG3.069,10500 XPF
100 AWG6.138,21000 XPF
250 AWG15.345,52500 XPF
500 AWG30.691,05000 XPF
1000 AWG61.382,10000 XPF
2000 AWG122.764,20000 XPF
5000 AWG306.910,50000 XPF
10000 AWG613.821,00000 XPF