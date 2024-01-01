100 CFA Frangı BCEAO'dan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile XOF → MUR çevirin

1,000CFA XOF = 0,07457₨ MUR

11:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 XOF → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07700,0787
Düşük0,07460,0746
Ortalama0,07600,0772
Değişim-3.17%-4.93%
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1 XOF → MUR istatistikleri

XOF → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0770, en düşük 0,0746 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0760 oldu. XOF → MUR kurundaki değişiklik -3.17 değerindeydi.

XOF → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0787, en düşük 0,0746 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0772 oldu. XOF → MUR kurundaki değişiklik -4.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9481,549,9971,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1971,94612,6311,6932.179,72
1 CAD0,7130,56510,6761,0997,1310,9561.230,67
1 EUR1,0550,8351,47911,62510,551,4141.820,7

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Mauritius Rupisi
1 XOF0,07457 MUR
5 XOF0,37285 MUR
10 XOF0,74571 MUR
20 XOF1,49141 MUR
50 XOF3,72854 MUR
100 XOF7,45707 MUR
250 XOF18,64268 MUR
500 XOF37,28535 MUR
1000 XOF74,57070 MUR
2000 XOF149,14140 MUR
5000 XOF372,85350 MUR
10000 XOF745,70700 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 MUR13,41010 XOF
5 MUR67,05050 XOF
10 MUR134,10100 XOF
20 MUR268,20200 XOF
50 MUR670,50500 XOF
100 MUR1.341,01000 XOF
250 MUR3.352,52500 XOF
500 MUR6.705,05000 XOF
1000 MUR13.410,10000 XOF
2000 MUR26.820,20000 XOF
5000 MUR67.050,50000 XOF
10000 MUR134.101,00000 XOF