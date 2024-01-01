50 Mauritius rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile MUR → XOF çevirin

50 mur
660 xof

1,000 MUR = 13,19 XOF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 MUR13,19370 XOF
5 MUR65,96850 XOF
10 MUR131,93700 XOF
20 MUR263,87400 XOF
50 MUR659,68500 XOF
100 MUR1.319,37000 XOF
250 MUR3.298,42500 XOF
500 MUR6.596,85000 XOF
1000 MUR13.193,70000 XOF
2000 MUR26.387,40000 XOF
5000 MUR65.968,50000 XOF
10000 MUR131.937,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Mauritius Rupisi
1 XOF0,07579 MUR
5 XOF0,37897 MUR
10 XOF0,75794 MUR
20 XOF1,51587 MUR
50 XOF3,78969 MUR
100 XOF7,57937 MUR
250 XOF18,94843 MUR
500 XOF37,89685 MUR
1000 XOF75,79370 MUR
2000 XOF151,58740 MUR
5000 XOF378,96850 MUR
10000 XOF757,93700 MUR