CFA Frangı BCEAO'dan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile XOF → KES çevirin

1,000CFA XOF = 0,2081Ksh KES

10:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → KES çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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KES
1 XOF → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21490,2200
Düşük0,20730,2073
Ortalama0,21150,2154
Değişim-2.68%-5.08%
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1 XOF → KES istatistikleri

XOF → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2149, en düşük 0,2073 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2115 oldu. XOF → KES kurundaki değişiklik -2.68 değerindeydi.

XOF → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2200, en düşük 0,2073 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2154 oldu. XOF → KES kurundaki değişiklik -5.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9941,3391.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,631,6932.180,23
1 CAD0,7130,56410,6751,0977,1280,9551.230,49
1 EUR1,0560,8361,48111,62510,5571,4151.822,43

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kenya Şilini
1 XOF0,20813 KES
5 XOF1,04066 KES
10 XOF2,08131 KES
20 XOF4,16262 KES
50 XOF10,40655 KES
100 XOF20,81310 KES
250 XOF52,03275 KES
500 XOF104,06550 KES
1000 XOF208,13100 KES
2000 XOF416,26200 KES
5000 XOF1.040,65500 KES
10000 XOF2.081,31000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / CFA Frangı BCEAO
1 KES4,80466 XOF
5 KES24,02330 XOF
10 KES48,04660 XOF
20 KES96,09320 XOF
50 KES240,23300 XOF
100 KES480,46600 XOF
250 KES1.201,16500 XOF
500 KES2.402,33000 XOF
1000 KES4.804,66000 XOF
2000 KES9.609,32000 XOF
5000 KES24.023,30000 XOF
10000 KES48.046,60000 XOF