bin CFA Frangı BCEAO'dan Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile XOF → GEL çevirin

1,000CFA XOF = 0,004401₾ GEL

10:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → GEL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GEL
1 XOF → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00450,0047
Düşük0,00440,0044
Ortalama0,00450,0045
Değişim-2.35%-4.48%
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1 XOF → GEL istatistikleri

XOF → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0045, en düşük 0,0044 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0045 oldu. XOF → GEL kurundaki değişiklik -2.35 değerindeydi.

XOF → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0047, en düşük 0,0044 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0045 oldu. XOF → GEL kurundaki değişiklik -4.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - GEL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9981,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1971,94612,6361,6932.180,41
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,1290,9551.230,14
1 EUR1,0560,8351,4811,62510,5531,4141.821,05

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Gürcistan Larisi
1 XOF0,00440 GEL
5 XOF0,02200 GEL
10 XOF0,04401 GEL
20 XOF0,08802 GEL
50 XOF0,22004 GEL
100 XOF0,44008 GEL
250 XOF1,10020 GEL
500 XOF2,20039 GEL
1000 XOF4,40078 GEL
2000 XOF8,80156 GEL
5000 XOF22,00390 GEL
10000 XOF44,00780 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / CFA Frangı BCEAO
1 GEL227,23200 XOF
5 GEL1.136,16000 XOF
10 GEL2.272,32000 XOF
20 GEL4.544,64000 XOF
50 GEL11.361,60000 XOF
100 GEL22.723,20000 XOF
250 GEL56.808,00000 XOF
500 GEL113.616,00000 XOF
1000 GEL227.232,00000 XOF
2000 GEL454.464,00000 XOF
5000 GEL1.136.160,00000 XOF
10000 GEL2.272.320,00000 XOF