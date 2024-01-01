bin Doğu Karayip dolarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile XCD → MUR çevirin

1,000$ XCD = 17,17₨ MUR

07:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 XCD → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek17,484317,4843
Düşük16,976916,8959
Ortalama17,174517,1122
Değişim-0.27%0.49%
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1 XCD → MUR istatistikleri

XCD → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 17,4843, en düşük 16,9769 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 17,1745 oldu. XCD → MUR kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.

XCD → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 17,4843, en düşük 16,8959 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 17,1122 oldu. XCD → MUR kurundaki değişiklik 0.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9671,5350,7891,40184,4181,3390,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6990,0750,053
1 AUD0,65111,70410,5140,91354,9940,8720,615
1 GBP1,26722,771,94511,776106,9871,6971,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Mauritius Rupisi
1 XCD17,16670 MUR
5 XCD85,83350 MUR
10 XCD171,66700 MUR
20 XCD343,33400 MUR
50 XCD858,33500 MUR
100 XCD1.716,67000 MUR
250 XCD4.291,67500 MUR
500 XCD8.583,35000 MUR
1000 XCD17.166,70000 MUR
2000 XCD34.333,40000 MUR
5000 XCD85.833,50000 MUR
10000 XCD171.667,00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Doğu Karayip Doları
1 MUR0,05825 XCD
5 MUR0,29126 XCD
10 MUR0,58252 XCD
20 MUR1,16505 XCD
50 MUR2,91262 XCD
100 MUR5,82524 XCD
250 MUR14,56310 XCD
500 MUR29,12620 XCD
1000 MUR58,25240 XCD
2000 MUR116,50480 XCD
5000 MUR291,26200 XCD
10000 MUR582,52400 XCD