100 Doğu Karayip dolarından Mauritius rupisine
Reel döviz kuru ile XCD → MUR çevirin
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XCD → MUR çevrim grafiği
1 XCD = 17,16670 MUR
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|1 XCD → MUR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|17,4843
|17,4843
|Düşük
|16,9769
|16,8959
|Ortalama
|17,1745
|17,1122
|Değişim
|-0.27%
|0.49%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 XCD → MUR istatistikleri
XCD → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 17,4843, en düşük 16,9769 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 17,1745 oldu. XCD → MUR kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.
XCD → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 17,4843, en düşük 16,8959 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 17,1122 oldu. XCD → MUR kurundaki değişiklik 0.49 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Doğu Karayip dolarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Mauritius Rupisi
|1 XCD
|17,16670 MUR
|5 XCD
|85,83350 MUR
|10 XCD
|171,66700 MUR
|20 XCD
|343,33400 MUR
|50 XCD
|858,33500 MUR
|100 XCD
|1.716,67000 MUR
|250 XCD
|4.291,67500 MUR
|500 XCD
|8.583,35000 MUR
|1000 XCD
|17.166,70000 MUR
|2000 XCD
|34.333,40000 MUR
|5000 XCD
|85.833,50000 MUR
|10000 XCD
|171.667,00000 MUR